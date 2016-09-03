Политика
14:08, 03 Сентября 2016 Версия для печати

РФ и Южная Корея укрепят общение из-за ядерного статуса КНДР

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе и президент РФ Владимир Путин договорились о решении вопроса ядерной программы КДНР.

3 сентября во время Восточного экономического форума во Владивостоке Владимир глава России Путин и президент Южной Кореи Пак Кын Хе договорились о действиях, направленных на решение ядерной проблемы на Корейском полуострове.

«Хочу подчеркнуть, наши страны не приемлют самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна. Россия считает, что решение ядерной проблемы на Корейском полуострове должно осуществляться в рамках общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии», — цитирует Путина ТАСС.

Пак Кын Хе после встречи с Путиным отметила, что Россия и Южная Корея договорились усилить стратегический диалог по ядерному статусу КНДР.

«Мы с президентом Путиным согласились еще больше укрепить наше стратегическое общение в решении северокорейских ядерных проблем и других вопросов», — цитирует президента Южной Кореи «Интерфакс».

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