Путин заявил о готовности РФ сотрудничать с США "в любую секунду"

Президент РФ Владимир Путин рассказал об оттепели в отношениях между Россией и США.

3 сентября на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин затронул тему отношений России и США, сообщает ТАСС. По словам президента, Россия готова сотрудничать со Штатами в любой момент.

«Мы не были инициаторами охлаждения этих отношений. Мы в любую секунду готовы в полномасштабном объеме развернуть наше сотрудничество (с США — прим. Sobesednik.ru). Но это зависит не только от нас. Это зависит от того, как захотели бы строить отношения с Россией руководители будущей американской администрации», — сказал президент.

Он также отметил, что США не обсуждает решение важных вопросов с Россией, не учитывая, таким образом, ее интересы. Например, расширение НАТО на восток и выход из договора по противоракетной обороне в одностороннем порядке.

«Если такая логика будет продолжаться, то не думаю, что наступит какая-то оттепель. А если наши партнёры все-таки согласятся с другой логикой — с логикой учета взаимных интересов, уважительного отношения к интересам друг друга, то тогда изменятся принципиально и наши отношения», — заключил Путин.