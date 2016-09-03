Политика
Источник: РИА Новости
10:51, 03 Сентября 2016 Версия для печати

Путин не поедет на похороны Каримова ради выступления на ВЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие Путина на похоронах Каримова плотным графиком.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Ташкенте тысячи людей со слезами на глазах провожали траурный кортеж Ислама Каримова в аэропорт.

Президент России Владимир Путин не сможет приехать на похороны президента Узбекистана Ислама Каримова из-за плотного графика и необходимости выступить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает РИА «Новости» в субботу, 3 сентября.

«Не поедет из-за графика. Не может не выступить на пленарном заседании. Отсюда лететь до Самарканда более семи часов, по времени физически невозможно. Просчитывали разные варианты», – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что вопрос о том, поедет ли Путин на похороны Каримова «безусловно» рассматривался. Российскую делегацию на похоронах президента Узбекистана возглавит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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