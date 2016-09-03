Политика
Источник: Газета.ru
09:35, 03 Сентября 2016 Версия для печати

Путин "исторически" закрыл вопрос принадлежности Крыма

Президент России Владимир Путин назвал вопрос территориальной принадлежности Крыма исторически закрытым.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что непризнание Крыма глава МИД Сергей Лавров объяснил попыткой США сдержать РФ.

Как сообщает «Газета.ru», президент России Владимир Путин заявил, что вопрос территориальной принадлежности Крымского полуострова исторически закрыт.

«Народ Крыма свое решение принял и проголосовал. Этот вопрос исторически закрыт, а возврата к прежней системе не существует вообще», – сказал президент.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, который прошел после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 95% жителей полуострова.

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Красникова Диана

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