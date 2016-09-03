Ле Пен обещала французам провести аналог "брексит"

Лидер оппозиционной партии «Национальный фронт» во Франции Марин Ле Пен обещала провести референдум о выходе из ЕС.

Во Франции лидер оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен обещала в случае избрания ее президентом в 2017 году провети референдум о выходе из ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости» в субботу, 3 сентября.

«Британцы выбрали свою судьбу, решив покинуть ЕС. Они сделали независимый выбор. Я устрою референдум о членстве в ЕС во Франции, потому что у вас есть право высказаться», – заявила Ле Пен на встрече со своими сторонниками.

Ранее в Великобритании прошел референдум, на котором 51,9% британцев поддержали выход страны из Евросоюза («брексит»). Ле Пен назвала такое решение «победой свободы».