Кто из политиков, чиновников и депутатов как провел отпуск

Sobesednik.ru узнал, как провели лето главные российские политические деятели.

Загулы на белоснежных пляжах и дальних курортах, похоже, в прошлом.

В последнее время в российском политбомонде появилась новая мода – короткий и неафишируемый отпуск. Завел ее, как говорят, Владимир Путин, который отдыхает несколько раз в год по несколько дней.

– Я, честно говоря, просто вот смотрю его рабочий график до 1 сентября и отпуска здесь не вижу, к сожалению, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Самый рабочий

Этим летом Путин совмещал отдых с работой, задерживаясь на несколько дней в своих госрезиденциях в Сочи и в Питере во время рабочих командировок.

Бочаров ручей в Сочи – любимая резиденция Путина для летних отпусков. В этом году он также скоротал недельку на Черном море. Правда, на само море президент практически не выбирается, предпочитая один из двух бассейнов на территории резиденции – с морской или пресной водой. В Бочаровом ручье есть также вертолетная площадка, тренажерный зал, на пляже – причал для президентской яхты, в основном здании – залы для официальных и неформальных встреч. В Бочаров ручей президент и вызывает на ковер провинившихся, и приглашает на чай отличившихся.

Путин – в спортзал Фото: Стоп-кадр YouTube

При этом, по словам Дмитрия Пескова, официального отпуска у Путина еще не было – президент отдыхает урывками, между делами.

Самый активный

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на отдыхе не расслабляется.

– Валентина Ивановна каждый год ездит в Кисловодск, в санаторий Управления делами президента «Заря». Как она сама говорит, своей любовью к Кисловодску заразила и некоторых своих коллег. По ее словам, в Совете Федерации есть свой неформальный клуб любителей Кисловодска, – рассказала «Собеседнику» пресс-секретарь администрации Кисловодска Елена Полтавская.

Отдых Валентины Ивановны не проходит незамеченным – она периодически устраивает разнос местным властям по поводу состояния города.

– Уже облагорожен парк, которому в этом году дан статус национального, открыт цветомузыкальный фонтан, восстанавливается каскадная лестница, с улиц исчезла уродливая реклама, – перечислила Елена Полтавская.

В общем, пока Матвиенко отдыхает, городским чиновникам приходится попотеть. Но, судя по городским форумам, отдых спикера идет на пользу не только ей, но и Кисловодску.

Самый полезный

Главный коммунист Геннадий Зюганов отправился на отдых на Орловщину, где у него свое небольшое имение и личная пасека. Любитель меда и знаток его производства, в этом году он даже выпустил книгу «На пасеке у Зюганова».

– Пчела, – говорит Зюганов, – это самое гениальное изобретение из всего живого. В одной козявке пять фабрик!

– В этом году уже был, – рассказала жительница села Спасское-Лутовиново Мценского района Орловской области. – Приезжал на нескольких автомобилях, уезжал, как обычно, груженный медом.

Коммунистическую агитацию Геннадий Зюганов в отпуске не вел. Да и не вышло бы – местные еще помнят конфликт, который произошел между красным политиком и сотрудниками усадьбы писателя Ивана Тургенева. Тургеневцы обвиняли коммуниста, что он подвинул их с собственной земли.

– Места у нас шикарные – леса, пруды, ягоды, грибы, Тургенев очень любил это место. Теперь вот и Зюганов, – рассказала женщина.

Самый политкорректный

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский всегда держит нос по ветру и идет верным политическим курсом. Даже в отпуске, который, как и было рекомендовано руководством страны, проводит в Крыму.

Жириновский – на море Фото: Стоп-кадр YouTube

– Я уже был в Евпатории, Песчаном, Севастополе, Ялте, Гурзуфе, Алупке, Алуште, – не устает перечислять политик, который готов осенью, после выборов, снова продолжить изу­чать географию полуострова.

Самый тихий

Автор громких законопроектов, бывший депутат и действующий член Совета Федерации Елена Мизулина свой отпуск проводит скромно и незаметно. В августе она отправилась отдыхать на свою малую родину, в городок Буй Костромской области. На своей страничке в твиттере сенатор разместила фото у главной городской достопримечательности – моста через речку.

– Мы даже не знали, что она в городе! Хотя очень ее искали, хотели пригласить на юбилей города и ее родной школы. Но политик не брала трубку, а жаль! Мы знаем, что она частенько приезжает в Буй, но для горожан и администрации это остается незаметным, – рассказала Sobesednik.ru управделами главы городской администрации Галина Смирнова.

Самый православный

Боксер и депутат Николай Валуев выбрал маршрут не из легких, отправившись на Соловки. На острове спортсмен оказался вместе с патриархом Кириллом, чему очень обрадовался.

Валуев остался очень доволен патриотическо-православной поездкой Фото: Стоп-кадр YouTube

Боксер посетил монастырь, сыграл с местными в футбол, пообщался с главой РПЦ. Пишет, что остался очень доволен патриотическо-православной поездкой.

Самый опасный

Одиозный питерский депутат Виталий Милонов по поводу своего отпуска в этом году не распространяется. В прошлом году он рассказал Sobesednik.ru, что ежегодно ездит с семьей на Кипр. Как позже выяснилось, у депутата там обнаружился дом, записанный на тестя – специалиста социального отдела районной администрации Северной столицы. Оппоненты Милонова уже затеяли проверку законности приобретения, и депутату в этом году жарко и без кипрского солнца.

Предвыборная гонка оставила большинство политиков внутри страны. Подготовка, переговоры, агитация. Но и без учета выборов ясно, что дальние странствия для большей части политбомонда – в прошлом: и там особо не ждут, и здесь могут не понять...