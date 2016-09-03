Абэ призвал Путина построить отношения с Японией на 70 лет

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента РФ Владимира Путина урегулировать исторические противоречия.

Как сообщает «Интерфакс», на Восточном экономическом форуме во Владивостоке премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента РФ Владимира Путина урегулировать российско-японские отношения.

«Давай поставим точку в этой ненормальной ситуации, которая длилась 70 лет, и вместе начнем строить новую эпоху российско-японских отношений, которая будет длиться следующие 70 лет», — сказал Абэ.

Премьер-министр Японии объяснил, что под «ненормальной ситуацией» он подразумевает тот факт, что между Японией и Россией до сих пор не был заключен мирный договор.

Между тем Абэ предложил Путину встречаться во Владивостоке каждый год и «вместе проверять, как реализуются восемь пунктов нашего сотрудничества».