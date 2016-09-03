Политика
Источник: Интерфакс
08:04, 03 Сентября 2016 Версия для печати

Абэ призвал Путина построить отношения с Японией на 70 лет

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента РФ Владимира Путина урегулировать исторические противоречия.

Как сообщает «Интерфакс», на Восточном экономическом форуме во Владивостоке премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента РФ Владимира Путина урегулировать российско-японские отношения.

«Давай поставим точку в этой ненормальной ситуации, которая длилась 70 лет, и вместе начнем строить новую эпоху российско-японских отношений, которая будет длиться следующие 70 лет», — сказал Абэ.

Премьер-министр Японии объяснил, что под «ненормальной ситуацией» он подразумевает тот факт, что между Японией и Россией до сих пор не был заключен мирный договор.

Между тем Абэ предложил Путину встречаться во Владивостоке каждый год и «вместе проверять, как реализуются восемь пунктов нашего сотрудничества».

читайте также:Владимир Путин и Синдзо Абэ
Эксперт: Вопрос с Курилами на встрече Путина и Абэ не решится
Эксперт РАН объяснил, чем закончатся переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ о Курильских островах »

Карпухина Мария

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Каримов был без сознания неделю после госпитализации
07:39, 03 Сентября 2016
Портал правительства Узбекистана опубликовал заключение о смерти президента республики Ислама Каримова
»
Закулисье нового "Голоса": слезы Билана и блатные участники
07:11, 03 Сентября 2016
Корреспонденты Sobesednik.ru побывали за кулисами самой рейтинговой программы страны и узнали много интересного
»
Что стоит за трагическим убийством "педофила" в Тульской области
00:01, 03 Сентября 2016
В Ефремове Тульской области подростки забили насмерть 47-летнего мужчину, посчитав его педофилом, узнал Sobesednik.ru
»