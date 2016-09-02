Политика
Источник: ТАСС
15:38, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Янукович просит наказать Луценко, назвавшего его предателем

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал жалобу в полицию на генерального прокурора страны Юрия Луценко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы Украины Виталия Сердюка, он лично передал заявление Януковича в Национальную полицию и в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. По словам Сердюка, бывший украинский лидер обвиняет генпрокурора в «грубом нарушении правил прокурорской этики», а также в публичных высказываниях, нарушающих принцип презумпции невиновности.

«Я передал сегодня заявление в Шевченковское районное управление Нацполиции в Киеве о допущении административного правонарушения генеральным прокурором Юрием Луценко на брифинге 18 августа», — заявил Сердюк.

Помимо этого адвокат Януковича обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

«Янукович требует привлечь Луценко к админответственности. Прокурор нарушил принцип презумпции невиновности», — рассказал юрист.

Сердюк также отметил, что, по мнению Януковича, Луценко должен понести наказание в связи со статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

«Процесс вокруг проведения очной ставки Луценко превратил в обычную базарную ругань. Это недопустимо. Я как адвокат прошу не делать подобных высказываний относительно оппонентов», — сказал защитник Януковича.

Ранее во вребя брифинга Луценко обвинил Януковича в трусости и назвал «предателем государства».

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