Янукович просит наказать Луценко, назвавшего его предателем

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал жалобу в полицию на генерального прокурора страны Юрия Луценко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы Украины Виталия Сердюка, он лично передал заявление Януковича в Национальную полицию и в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. По словам Сердюка, бывший украинский лидер обвиняет генпрокурора в «грубом нарушении правил прокурорской этики», а также в публичных высказываниях, нарушающих принцип презумпции невиновности.

«Я передал сегодня заявление в Шевченковское районное управление Нацполиции в Киеве о допущении административного правонарушения генеральным прокурором Юрием Луценко на брифинге 18 августа», — заявил Сердюк.

Помимо этого адвокат Януковича обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

«Янукович требует привлечь Луценко к админответственности. Прокурор нарушил принцип презумпции невиновности», — рассказал юрист.

Сердюк также отметил, что, по мнению Януковича, Луценко должен понести наказание в связи со статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

«Процесс вокруг проведения очной ставки Луценко превратил в обычную базарную ругань. Это недопустимо. Я как адвокат прошу не делать подобных высказываний относительно оппонентов», — сказал защитник Януковича.

Ранее во вребя брифинга Луценко обвинил Януковича в трусости и назвал «предателем государства».