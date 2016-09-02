Политика
Источник: Интерфакс
18:02, 02 Сентября 2016 Версия для печати

В Минобороны заявили, что не шутили об убийстве второго лидера ИГ Аднани

ВКС России не имели цели уничтожить одного из лидеров ИГИЛ. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В отличие от возглавляемой США так называемой "антиигиловской коалиции" из более 60 стран, ВКС России результативно уничтожает в Сирии всех террористов, не занимаясь дорогостоящей и бессмысленной охотой за отдельными персоналиями. Тем более, что совсем нередко вместо главарей террористов под ударами американских беспилотников оказываются простые афганцы, пакистанцы, сирийцы, иракцы и представители других стран», – приводит «Интерфакс» слова начальника пресс-службы Минобороны.

Главной целью удара Воздушно-космических сил 30 августа, по словам генерал-майора, был не один из лидеров группировки Абу Мухаммад аль-Аднани, а 40 боевиков ИГИЛ [также ИГ или «Исламское государство»; деятельность признана экстремистской, запрещена в России решением суда – прим. ред.], которые находились вместе с ним.

Конашенков прокомментировал появившиеся ранее заявления представителей Пентагона, называвшие «шуткой» ликвидацию второго по значимости террориста в ИГ, следующим образом: «Вот уже год, как представители США практически ежедневно заявляют, что ни в коем случае не координируют и не согласовывают с Россией военные операции в Сирии. Господа, так откуда же тогда эти данные у вас появятся? Поэтому заявление анонимных источников Пентагона, что российский удар по террористу Аднани – "шутка", – единственное, что теперь приходится им говорить в оправдание своего неведения».

В Министерстве обороны ранее заявили, что удар по 40 боевикам, находившимся вместе с одним из лидеров ИГИЛ, был совершен бомбардировщиком России Су-34 в районе Мааратат-Умм-Хауш в провинции Алеппо 30 августа. После этого в Reuters появилось заявление о том, что утверждения РФ об убийстве Аднани – шутка.

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