В ДНР готовы к обмену пленными не через СМИ

Полпред самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что от Киева не поступало предложений по обмену более 400 пленных.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Киев готов «заплатить высокую цену» за обмен пленными с ДНР и ЛНР.

Уполномоченный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, спикер народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что власти региона не получали от Киева предложений по обмену более 400 пленных. Об этом пишет РИА «Новости» в пятницу, 2 сентября.

«Мы не готовы обсуждать предложения, которые посылаются через СМИ. В адрес омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой таких предложений не было», – заявил Пушилин. При этом он отметил, что ДНР продолжает настаивать на принятии закона об амнистии для обмена пленными, так как даже если между ДНР и Украиной будет проведен обмен по принципу «всех на всех», вскоре появятся новые пленные.