Политика
Источник: Зарубежные СМИ
16:03, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Россия будет поставлять газ в Европу через "Турецкий поток"

Президент России Владимир Путин заявил о скорой реализации энергетического проекта газопровода «Турецкий поток».

Об этом глава страны рассказал в интервью британскому изданию Bloomberg.

По словам Путина, российские власти стремятся наладить конструктивный диалог с Турцией, в том числе по «Турецкому потоку».

«Думаю, что мы его в конечном итоге реализуем, во всяком случае, первую часть, касающуюся расширения транспортных возможностей и увеличения поставок на внутренний турецкий рынок, но с возможностью транспортировки и для европейских партнеров, если они, опять же, этого захотят, если Еврокомиссия будет это поддерживать», — заявил журналистам Путин.

Напомним, что 9 августа Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разморозке проекта строительства газопровода «Турецкий поток».

«Мы намерены по двум направлениям реализовывать этот поток, один из которых предусматривает поставки российского газа в Европу. Придать ускорение этому проекту — одна из наших задач», — заявил глава Турции.

По словам министра энергетики России Александра Новака, строительство первой нитки газопровода может быть завершено в декабре 2019 года.

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