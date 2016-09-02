Путин назвал поиски взломщиков почты Клинтон второстепенными

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России не причастны к хакерским атакам на Демократическую партию США.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти РФ не видит смысла в том, чтобы реагировать на обвинения со стороны США, которые подозревают российских хакеров в намерении подтасовать выборы президента в Америке.

Президент РФ Владимир Путин завил, что правительство России не имеет отношения к хакерским атакам на демократическую партию США, в результате которых были опубликованы тысячи электронных документов.

В интервью изданию Bloomberg заявил, что ему ничего не известно о подробностях хакерских атак на почту Демпартии США.

«Хочу вам еще раз сказать, мне об этом точно совершенно ничего не известно, и на государственном уровне Россия никогда этим не занимается», — заявил журналистам глава государства.

Кроме того Путин призвал «не уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя (ее) какими-то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал».

«Разве это важно, кто взломал вот эти какие-то там данные из предвыборного штаба госпожи Клинтон? Важно, что является содержанием того, что было предъявлено общественности», - отметил российский лидер.