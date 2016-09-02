Путин ищет инвесторов для продажи акций "Роснефти"

Владимир Путин заявил, что приватизация «Роснефти» может состояться уже в этом году при условии наличия инвесторов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что глава РФ заявил о возможной заморозке добычи нефти.

В интервью агентству Bloomberg глава РФ заявил о том, что приватизацию компании «Роснефть» можно будет провести уже в 2016 году, если удастся найти стратегических инвесторов.

Вопрос о продаже 19,5% акций «Роснефти» стал особенно актуальным после того, как власти РФ приняли решение отложить приватизацию «Башнефти».

Путин заявил, что намерение российского правительства продать акции «Роснефти» связано с попытками сократить дефицит бюджета. Глава государства отметил, что сделка может состояться уже в этом году, если правительству вместе с руководством компании удастся найти «соответствующих стратегических инвесторов». Стоимость пакета может составить до 11 миллиардов долларов.

Также Путин отметил, что готовность продать часть акций «Роснефти» указывает на сохраняющуюся тенденцию к снижению государственного присутствия в определенных сферах.

«Российскому государству нет необходимости держать такие крупные пакеты, и мы намерены обязательно реализовать наши планы. Вопрос не в том, хотим мы этого или не хотим, — вопрос в том, целесообразно или нет, и в какой момент», – заявил Путин.