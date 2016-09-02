Путин дал "флаг в руки" спорящим об итогах Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал дискуссии о пересмотре итогов Второй мировой войны «ящиком Пандоры».

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Путин заявил о готовности РФ пойти на компромисс с Японией по вопросу Курил.

Президент России Владимир Путин в своем интервью изданию Bloomberg заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны может стать «ящиком Пандоры». При этом президент отметил, что готов вести дискуссии на эту тему, однако считает, что говорить надо не о Калининграде, а о восточных землях Германии и Польши.

«Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния», – сказал президент.

«Если кому-то хочется вскрыть этот "ящик Пандоры" и начать с ним работать, – пожалуйста, флаг в руки, начинайте», – заключил Владимир Путин.