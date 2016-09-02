Премьер Турции помолился о покойном Каримове

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что агентство Reuters сообщило о смерти главы Узбекистана, сославшись на дипломатические источники.

Как сообщает РИА «Новости», премьер-министр Турции Бинали Йылдырым во время своего выступления на заседании правительства республики выразил соболезнования в связи с кончиной Каримова.

«Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался. Пусть Аллах упокоит его душу. От лица Турецкой Республики выражаю народу Узбекистана глубокие соболезнования», — сказал Йылдырым.

При этом агентство не уточняет, откуда политик получил информацию о смерти главы Узбекистана.