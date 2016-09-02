Почему изменилась тактика "кремлевских троллей"?

Перемены в работе «кремлевских троллей» в Сети Sobesednik.ru обсудил с самым известным разоблачителем «ботов из Ольгина».

Пользователи Сети в России стали замечать, что «фабрика троллей» поменяла свою тактику — если раньше комментарии к статьям и заметкам в Интернете «отличались разнообразием», то сейчас они стали прямолинейными до механистичности, теперь они целенаправленно отвлекают внимание аудитории на внешнеполитическую тематику. «Явно хотят отвлечь нас от проблем внутри страны», — заключают пользователи. «Почему вдруг изменилась тактика кремлевских троллей?», — задаются вопросом читатели.

— Я ничего такого не замечала, — говорит бывший сотрудник так называемой «фабрики троллей» агентства «Интернет-исследования» (ООО «ГлавСеть») Людмила Савчук. — Как было, так и осталось. Я хоть и не работаю уже два года, вижу: тактика и технология работы остались те же, что и при мне. Правила игры те же — «смягчить» те или иные обвинения в адрес чиновников, крупных бизнесменов, руководителей государства. А с чего им меняться? Бюджет свой ребята отрабатывают честно и добросовестно...

Людмила Савчук Фото: Стоп-кадр YouTube

Правда, на наш вопрос, кто оплачивает деятельность «фабрики троллей», девушка затруднилась ответить.

— Кто ж вам скажет напрямую, кто выделяет деньги и в каком количестве? — смеется Людмила. — Учредитель и генеральный директор «Интернет-исследований» — Михаил Быстров, бывший начальник УМВД по Московскому району Петербурга. Но откуда у него деньги? По моим данным, это может быть проектом предпринимателя Евгения Пригожина, человека приближенного к Кремлю. Но, опять-таки, доказать это невозможно.

По словам нашей собеседницы, сейчас она живет в Пушкине Ленинградской области и работает простым корреспондентом в местной газете.

— Всё у меня хорошо, — продолжает девушка. — Единственное, что меня беспокоит — у «фабрики троллей» расширяется география. Если в Пушкине раньше было все спокойно, то сейчас я вижу: они и сюда дошли — ведутся целенаправленные кампании за того или иного чиновника, в защиту каких-нибудь непопулярных городских или государственных программ.

На вопрос Sobesednik.ru о том, как обстоят дела в других регионах, Савчук отвечает:

— Да, я замечала: «фабрика» начала появляться всё в новых и новых местах. Пока маленькими, робкими группками, но начали появляться. Ясно-понятно, никаких исследований на эту тему не проводились. И я специально не занималась этим вопросом, но тенденцию замечала. Спасибо, кстати, за идею! Нужно будет заняться этим вопросом!

Яков Сергей