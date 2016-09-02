Политика
Источник: Интерфакс
07:56, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Песков назвал новые санкции США против РФ недейственными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как Кремль отреагировал на расширение санкций США.

В пятницу, 2 сентября, Дмитрий Песков заявил журналистам, что РФ будет придерживаться «принципа взаимности» в ситуации с расширением американских санкций против россиян.

«Надо проанализировать, что расширено, в каком объёме, но традиционно в этом принципе ключевым является принцип взаимности, которого мы будем придерживаться», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Он также отметил, что Кремль не считает санкции конструктивной риторикой, которая может решить какие-либо проблемы. «Мы вообще не ведём разговор о санкциях, не ведем разговор о том, чтобы что-то смягчать, — сказал пресс-секретарь президента. — Мы не считаем вообще эту риторику конструктивной, перспективной и способствующей решению каких-либо проблем».

Напомним, ранее Минфин США расширил список физических и юридических лиц, против которых будут введены санкции.

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