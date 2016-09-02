Назарбаев не полетит в Ташкент на похороны Каримова

Пресс-служба главы Казахстана Нурсултана Назарбаева опровергла информацию о его незапланированном визите в Узбекистан.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова. Ранее о кончине главы республики сообщило агентство Reuters.

2 сентября агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Казахстана сообщило о том, что президент страны Нурсултан Назарбаев готовится совершить незапланированную поездку в Узбекистан. Как сообщало агентство, Назарбаев планирует прервать свой визит в Китай, где 4–5 сентября состоится саммит «Большой двадцатки», и намерен в субботу, 3 сентября, вылететь в Узбекистан.

«Внезапное изменение планов может свидетельствовать о том, что правительство Казахстана готовится к официальному объявлению о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова», — говорилось в сообщении агентства.

Однако на странице пресс-службы президента Казахстана в Facebook данную информацию опровергли.

«В настоящее время глава государства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике в рамках участия в саммите G20. Изменения в рабочем графике президента в ближайшее время не планируются», — говорится в сообщении.