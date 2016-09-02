Политика
Источник: Зарубежные СМИ
11:34, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Международные СМИ сообщили о кончине президента Узбекистана

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что попавший в реанимацию после перенесенного инсульта президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии. Сообщение о тяжелом состоянии здоровья Каримова было опубликовано на сайте Кабинета министров Узбекистана.

2 сентября агентство Reuters, ссылаясь на три дипломатических источника, сообщило о смерти узбекского лидера.

«Да, он умер», — сказал один из собеседников агентства.

Отметим, что ранее многие СМИ писали о смерти Каримова, однако Reuters стало первым международным СМИ, сообщившим о кончине президента.

Напомним, что независимое узбекское агентство «Фергана» сообщало о том, что президент умер, еще 29 августа.

Утром 2 сентября источники в правительстве Казахстане сообщили, что президент страны Нурсултан Назарбаев 3 сентября совершит ранее не запланированный визит в Узбекистан. В СМИ появились предположения о том, что Назарбаев едет на похороны Каримова.

читайте также:Ислам Каримов
Друг Ислама Каримова о состоянии его здоровья: Возраст есть возраст!
Sobesednik.ru обсудил с экспертами возможное будущее Узбекистана в свете неожиданной болезни Ислама Каримова »

Также по теме
Ислам Каримов
Президент
Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

"Зенит" рискует потерять и деньги, и игрока?
11:29, 02 Сентября 2016
В истории с Витселем «Зенит» не только теряет деньги, но и рискует получить немотивированного игрока, уверен эксперт
»
Эксперт: Вопрос с Курилами на встрече Путина и Абэ не решится
11:27, 02 Сентября 2016
Эксперт РАН объяснил, чем закончатся переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ о Курильских островах
»
Дибров окунул годовалого сына в Дон
11:08, 02 Сентября 2016
В Ростове-на-Дону телеведущий «представил Дону» младшего сына и отметил юбилей мамы, узнал Sobesednik.ru
»