Международные СМИ сообщили о кончине президента Узбекистана

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что попавший в реанимацию после перенесенного инсульта президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии. Сообщение о тяжелом состоянии здоровья Каримова было опубликовано на сайте Кабинета министров Узбекистана.

2 сентября агентство Reuters, ссылаясь на три дипломатических источника, сообщило о смерти узбекского лидера.

«Да, он умер», — сказал один из собеседников агентства.

Отметим, что ранее многие СМИ писали о смерти Каримова, однако Reuters стало первым международным СМИ, сообщившим о кончине президента.

Напомним, что независимое узбекское агентство «Фергана» сообщало о том, что президент умер, еще 29 августа.

Утром 2 сентября источники в правительстве Казахстане сообщили, что президент страны Нурсултан Назарбаев 3 сентября совершит ранее не запланированный визит в Узбекистан. В СМИ появились предположения о том, что Назарбаев едет на похороны Каримова.