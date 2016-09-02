Лавров уличил ЕС в двойных стандартах в отношении переворотов

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по отношению к госпереворотам в Турции и на Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уличил Запад в двойных стандартах. Как пишет РИА «Новости», дипломат отметил разное отношение стран к перевороту на Украине и попытке переворота в Турции.

«Двойные стандарты налицо. Никому из наших западных партнеров не пришло в голову сказать про Украину то, что сейчас говорится по поводу попытки переворота в Турции — что перевороты неприемлемы», — заявил он.

При этом Лавров подчеркнул, что в отношении Турции у Запада не было никаких обязательств, какие подписали Франция, Германия и Польша 20 февраля 2014 года с Украиной. В том соглашении западные страны обещали поддерживать договоренность тогдашнего президента Виктора Януковича и оппозиции.

«Наутро все это рухнуло, они "умыли руки", сказав, что "так получилось, извините"», — рассказал Лавров. Глава МИД также напомнил, что США также просили РФ поддержать эту договоренность, а когда Россия это сделала и соглашение «наутро было "растоптано"».