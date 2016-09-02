Лавров раскрыл цель встречи Путина с премьер-министром Японии

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Япония вскоре объявят о начале реализации совместных проектов.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Владимир Путин заявил о готовности обсудить с Японией Курильские острова.

В рамках будущего визита президента РФ Владимира Путина в Японию Москва и Токио могут заявить о реализации ряда совместных проектов. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, сейчас существует целый ряд таких проектов.

«Целый ряд очень перспективных проектов находится в высокой степени проработки и готовы к реализации. Условились сделать все необходимое, чтобы объявить о некоторых таких проектах в ходе предстоящего визита президента России в Японию, который, как наши руководители согласовали, будет планироваться до конца этого года», – цитирует Лаврова ТАСС.

Как уточнил глава МИД, 6 мая во время визита премьер-министра Синдзо Абэ в Сочи Япония предложила разработать план по сотрудничеству из 8 пунктов, который охватывал бы различные сферы, такие как энергетика, медицина, высокие технологии и прочее. На встрече главы РФ и премьера Японии в рамках Восточного экономического форума были представлены детализированные идеи по этим проектам.

Сообщается, что визит Владимира Путина в Японию должен состояться до конца этого года.