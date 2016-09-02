Историк объяснил "частично эмоциональные" слова Путина о Второй мировой

Историк Константин Залесский объяснил слова Путина о пересмотре итогов Второй мировой войны.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что президент РФ Владимир Путин назвал пересмотр итогов Второй мировой войны «ящиком Пандоры». Отвечая на вопрос журналиста, глава России сказал, что пересмотр итогов Второй мировой нужно начать с восточных земель довоенных Германии и Польши. «Если кому-то хочется вскрыть этот "ящик Пандоры" и начать с ним работать, — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — добавил Путин.

Константин Залесский, российский историк и публицист, оказался солидарен с Путиным в том, что пересмотр итогов Второй мировой — ящик Пандоры. В разговоре с Sobesednik.ru он сказал, что саму историю Второй мировой войны ни в коем случае нельзя пересматривать.

«Границы, которые были установлены после Второй мировой войны, изменились в условиях развития общества, развития человечества, — объяснил историк. — Человечество развивается, идет распад каких-то государств, объединение каких-то государств. Развалилась Югославия, образовалось независимое Косово, развалился Советский Союз. Границы Европы не соответствуют даже окончанию Второй мировой».

Залесский подчеркнул, что пересмотр итогов войны мог бы быть «полным крахом Европы». «Вторая мировая война закончилась, по ее результатам были приняты определенные изменения границ в Европе. И уже надо отходить от них. Как только начать что-то пересматривать — это действительно будет ящик Пандоры. Пересмотр границ в Европе после Второй мировой войны — это будет колоссальный крах, проблемы будут как минимум у всех восточноевропейских стран», — считает историк.

По мнению Залесского, если будет пересмотр итогов Второй мировой, то за ним может последовать пересмотр решений и Первой мировой. «Это была война между странами, тоже начатая Германией. Что, мы будем возрождать Австро-Венгерскую империю? Или Османскую империю? Это абсолютно нереально», — уверен эксперт.

Он также отметил, что часто о пересмотре итогов Второй мировой войны говорят западные политики: «Выступают различные политики, в основном представили Восточной Европы, или не политики, а околополитические личности на Западе, то есть люди безответственные. Эти выступления имеют перед собой только одну цель: усилить русофобию, ненависть к России. Они никогда не советуют пересмотреть решения вместе с другими странами».

Залесский считает, что пересмотр итогов Второй мировой — «исключительно политический термин, который используется в пропагандистских целях». «То есть надо заявить, что пакт Молотова — Риббентропа — это предательство всех и вся. И при этом забыть, что по пакту Молотова — Риббентропа Литва получила свою столицу фактически», — сказал ученый.

В тоже время в заявлении Путина Залесский похожего подтекста не нашел.

«Подобное заявление Путина могло и раньше появиться. Оно ставит те самые точки над "i", — считает историк. — Его слова можно определить как [намек Западу]: "Вы все это говорите только из политических соображений, фильтруйте свои соображения. Что вы там несете? Вы хотите пересмотреть историю войны? Давайте пересмотрим". Заявление Путина возможно было частично эмоциональным, как раз потому, что [он хотел сказать]: перестаньте заниматься политиканством. Если вы хотите пересматривать — давайте пересмотрим», — считает эксперт.

Между тем Путин согласился пойти на уступки Японии, которая настаивает на передаче ей южных Курильских островов, вошедших в состав России после Второй мировой. Залесский полагает, что действия Японии оправданы — «можно всегда претендовать на что угодно». Между тем он уверен, что вопрос о передаче островов — исключительно политический: «Сам по себе вопрос, что Японии нужны несколько южных Курильских островов — он не имеет под собой ни экономического, ни рационального повода, никакого, кроме как политического, — считает эксперт. — То есть [мирный] договор не подписан, Япония в свое время не согласилась».

Историк сказал, что Япония ведет переговоры, исходя из политической ситуации в стране. «Япония ведет переговоры, у них меняется политическая ситуация — она их прерывает. Потому что политическая ситуация в стране возникла, правящая партия должна учитывать мнение населения, — объясняет эксперт. — Потом население меняет мнение — Япония начинает переговоры».

По его мнению, переговоры могут завершится после того, как обе стороны найдут компромис. «Россия не может позволить себе потерять суверенитет над этими островами, не может потерять свои территории. А Япония не хочет соглашаться с тем, что она потеряла эти острова, — сказал Залесский. — Если разбираться в этом, то есть огромное количество нюансов, которое дает и одной и другой стране право трактовать принадлежность этих островов по-своему. Если такая возможность существует, то, по большому счету, никакие юридические моменты не могут четко и однозначно сказать».

В то же время эксперт отметил, что решению вопроса мешают конъюнктурные разговоры: «Вокруг Курильских островов поднято слишком много нездоровой политической трескотни. И поэтому, чем больше политической трескотни, тем менее решаем вопрос. А если это будет вопрос о принципиальном решении этой проблемы, то она не будет решена вообще никогда», — заключил Константин Залесский в разговоре с Sobesednik.ru.