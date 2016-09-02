Эксперт: Вопрос с Курилами на встрече Путина и Абэ не решится

Эксперт РАН объяснил, чем закончатся переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ о Курильских островах.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что президент РФ Владимир Путин заявил о желании пойти на компромисс с Японией в вопросе о Курильских островах, который он обсудит 2 сентября на Восточном экономическом форуме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Накануне глава РФ заявил, что Москва «не торгует территориями».

Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков сказал Sobesednik.ru, что вопрос с передачей Курил Японии не решится на предстоящей встрече.

«Совершенно однозначно можно ответить на этот вопрос: вопрос с южными Курильскими островами не решится никак на этой встрече. Вероятнее всего, эта встреча будет подготовкой к официальному визиту президента Путина в Японию в декабре этого года, но и там, судя по всему, этот вопрос решен не будет никак», — уверен ученый.

При этом Казаков отметил, что территориальный вопрос не уйдет с повестки дня в российско-японских отношениях. «Обсуждение проблемы заключения мирного договора с решением территориальных проблем существует. Видимо, какая-то часть порция обмена мнениями произойдет сегодня и какой-то обмен мнениями будет по этой теме и во время визита Путина в Японию», — предположил он.

По мнению исследователя РАН, на данный момент компромиссная позиция, которая бы удовлетворяла обе стороны, не обсуждается за столом переговоров. «Она не обсуждается, потому что ее нет в принципе, — уверен Казаков. — Исходя из этого, можно предположить, что какие-то обсуждения будут, но никаких решений принято не будет со стопроцентной вероятностью».

Говоря о высказывании Владимира Путина о том, что он готов идти на компромиссы, Казаков предположил, что даже такие шаги не помогут прийти к какому-либо решению.

«Исходя из тезисов Владимира Путина — что мы не торгуем территориям и что не должно быть ни побежденных, ни проигравших, — можно сказать, что российская сторона предпочитает придерживаться статус-кво в территориальном вопросе и ни пяди земли в настоящее время Японии отдавать не собирается», — считает ученый.

Казаков еще раз подчеркнул, что на данный момент компромисс в территориальном вопросе с Курилами не будет найден. «Как бы ни сложилась ситуация, Япония не соглашается со статус-кво, а Россия не соглашается передать хотя бы один остров Японии», — заключил Олег Казаков в разговоре с Sobesednik.ru.