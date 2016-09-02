Что происходит в Ташкенте на волне слухов о смерти президента

Sobesednik.Ru поговорил с узбекским журналистом Алексеем Волосевичем о том, что в эти дни происходит в Ташкенте.

Четвертый день Узбекистан живет без своего президента Ислама Каримова. В начале недели российские СМИ даже написали о смерти национального лидера, но позже эту информацию опровергли. О том, что Каримов лежит с инсультом, в своем инстаграме сообщила его дочь Лола Каримова, которая и пролила свет на странное исчезновение отца. В СМИ Узбекистана эта история вообще никак не комментируется.

— Внешне в Ташкенте ничего не происходит, — рассказывает независимый журналист, редактор сайта Аsiаtеrrа.infо Алексей Волосевич. — Люди гуляют спокойно, как будто это не с их президентом что-то случилось. Наоборот, стало меньше милиции и гаишников вдоль «президентской» трассы. Это дорога, по которой он два раза [в день] на работу ездит. Раньше там была паранойя — сотни милицейских, охрана...

По словам Волосевича, 1 сентября, в День независимости Узбекистана, в парках состоялись народные массовые гуляния с аттракционами и музыкой. Отменили только праздник «для начальства», на который приглашалась узбекская элита — музыканта, артисты, ставленники Каримова.

— На улице все держат язык за зубами, а в Интернете появился ряд групп, например, «Здоровье Каримову». Люди чуть ли не рыдают: «Отец наш родной, на кого ты нас покинул!» Пишут «Да спасет Аллах вашу жизнь». Периодически там появляются его противники, оставляют комментарий типа «Пусть умрет деспот и тиран», и начинается ругань.

Между тем узбекская пресса, рассказывает Волосевич, сообщает о чем угодно: об оползне в Гватемале, бастующих шахтерах в Европе, грандиозных экономических успехах государства — но только не о состоянии здоровья президента.

— Многие насторожены. Каримов не просто все держал в руках. Он принципиально сдерживал исламизм. Будет ли его сдерживать тот, кто придет за ним, — большой вопрос, — считает журналист.

Кто будет следующим президентом — это уже другой вопрос, и об этом сейчас спорят политологи. По словам Волосевича, сейчас на политической сцене выделяется премьер-министр Шавкат Мирзияев.

— Вместо Каримова он впервые за много лет цветы возлагал цветы на торжественной церемонии, вел себя как и. о. президента, хотя по Конституции в случае недееспособности президента его обязанности на три месяца переходит к председателю Сената, — отмечает наш собеседник.