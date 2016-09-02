Аксенов обвинил США в попытке сорвать постройку моста в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что новые санкции США могут быть попыткой сорвать постройку Керченского моста.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что США расширили санкции против юридических и физических лиц России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такую меру неконструктивной риторикой.

Глава республики Крым Сергей Аксенов на Восточном экономическом форуме сказал, что США пытается сорвать постройку Керченского моста в Крыму с помощью расширения санкций.

«Это реально попытки сорвать стройку и максимально навредить учредителям компании, которая строит мост. Я считаю, что это из чувства зловредности — сделать назло России. Но ничего не получится», — приводит его слова ТАСС.

Аксенов также отметил, что влияние санкций на экономику Крыма и страны уже прошло благодаря программе импортозамещения.