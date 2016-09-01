Политика
Источник: Зарубежные СМИ
07:54, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Три страны лишились послов в Бразилии из-за критики импичмента

Бразилия отзовет послов из Боливии, Венесуэлы и Эквадора после критики их руководства по поводу импичмента Дилмы Русеф.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сенат Бразилии в ходе голосования принял решение поддержать инициативу об импичменте экс-президента страны Дилмы Русеф, ранее временно отстраненной от должности главы республики. Временно исполняющим обязанности главы государства стал Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на источники в МИД Бразилии, власти страны намерены отозвать своих послов из Венесуэлы, Эквадора и Боливии в ответ на критику процесса импичмента Дилмы Русеф.

Такое решение принял глава МИД страны Жозе Серрой. Ранее три вышеперечисленные страны жестко раскритиковали решение сената о смене власти в республике.

В частности власти Венесуэлы заявили о намерении заморозить отношения с Бразилией. Боливия приняла решение отозвать из Бразилии своего посла, а Эквадор – временного поверенного в делах страны.

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