Трамп построит "великую стену" на границе США и Мексики

Миллиардер Дональд Трамп пообещал построить стену на границе США и Мексики для борьбы с нелегальной миграцией.

Как сообщает РИА «Новости», кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его избрания президентом на границе Мексики и США будет построена «великая стена».

«Мы построим великую стену… И Мексика заплатит за стену. Это 100%. Они еще не знают, но они заплатят за стену», — сказал он на встрече партии в Аризоне.

Отмечается, что Трамп говорил о нелегальной миграции. По его мнению, такая стена поможет бороться с нарушителями.

«Мы покончим с практикой администрации [нынешнего президента США Барака] Обамы ловить и отпускать нарушителей», — добавил миллиардер.