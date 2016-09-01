Политика
Источник: РИА «Новости»
09:54, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Трамп построит "великую стену" на границе США и Мексики

Миллиардер Дональд Трамп пообещал построить стену на границе США и Мексики для борьбы с нелегальной миграцией.

Как сообщает РИА «Новости», кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его избрания президентом на границе Мексики и США будет построена «великая стена».

«Мы построим великую стену… И Мексика заплатит за стену. Это 100%. Они еще не знают, но они заплатят за стену», — сказал он на встрече партии в Аризоне.

Отмечается, что Трамп говорил о нелегальной миграции. По его мнению, такая стена поможет бороться с нарушителями.

«Мы покончим с практикой администрации [нынешнего президента США Барака] Обамы ловить и отпускать нарушителей», — добавил миллиардер.

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