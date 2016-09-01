Политика
Источник: РИА «Новости»
14:38, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Санкции против россиян ЕС продлит на полгода без обсуждений

Евросоюз планирует продлить индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, истекающие 15 сентября.

Как сказал источник РИА «Новости» в Брюсселе, Евросоюз намерен без обсуждений и изменений продлить индивидуальные санкции против некоторых граждан РФ и Украины на полгода. Санкции истекают 15 сентября.

«Продление — это технический вопрос, оно должно произойти без дополнительного обсуждения постпредами и Советом ЕС. Насколько мне известно, изменений в списке не будет», — цитирует агентство источник.

Документ, по словам источника, обсудят 5 сентября на регулярной встрече внешнеполитических советников ЕС, а после передадут на утверждение Совета ЕС и комитета постпредов.

Отмечается, что внешнеполитические советники ЕС, которые рассмотрят документ о санкциях, не принимают политических решений, а лишь занимаются подготовкой нормативных документов.

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