Санкции против россиян ЕС продлит на полгода без обсуждений

Евросоюз планирует продлить индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, истекающие 15 сентября.
Как сказал источник РИА «Новости» в Брюсселе, Евросоюз намерен без обсуждений и изменений продлить индивидуальные санкции против некоторых граждан РФ и Украины на полгода. Санкции истекают 15 сентября.
«Продление — это технический вопрос, оно должно произойти без дополнительного обсуждения постпредами и Советом ЕС. Насколько мне известно, изменений в списке не будет», — цитирует агентство источник.
Документ, по словам источника, обсудят 5 сентября на регулярной встрече внешнеполитических советников ЕС, а после передадут на утверждение Совета ЕС и комитета постпредов.
Отмечается, что внешнеполитические советники ЕС, которые рассмотрят документ о санкциях, не принимают политических решений, а лишь занимаются подготовкой нормативных документов.