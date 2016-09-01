Рейтинг "Единой России" и Медведева резко упал перед выборами

За три недели до голосования рейтинг партии «Единая Россия» и ее председателя Дмитрия Медведева упал.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра», доля россиян, готовых проголосовать за «Единую Россию» на выборах, уменьшилась с 39% до 31%. Среди тех, кто точно пойдет на выборы и решил, за кого отдаст голос, за «Единую Россию» готовы проголосовать 50%.

Вместе с рейтингом правящей партии снизился и рейтинг ее председателя — политику Дмитрия Медведева одобряют 48% опрошенных, тогда как раньше — 55%.

Рейтинг Владимира Путина остался без изменений — его поддерживают 82%.

По мнению специалистов ВЦИОМ, снижение рейтинга правящей партии перед выборами — тенденция, длящаяся последние два месяца. Партия, отмечает издание, начинает терять очки тогда, когда избиратели начинают знакомиться с другими партиями.