Проживание россиян на Курилах не будет гарантировать Токио

В Токио опровергли слухи о том, что Япония будет гарантировать российским гражданам проживание на Курилах.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Японии создадут министерство по экономическим связям с Россией.

По информации газеты Mainichi, которую она опубликовала 1 сентября, премьер-министр Токио Синдзо Абэ готов предложить президенту РФ Владимиру Путину гарантировать российским гражданам проживание на Курильских островах в том случае, если Россия передаст их Японии.

Однако генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есихиде Цуга заявил, что информация является ложной. «Мы осведомлены о подобных сообщениях, но они не соответствуют действительности», — цитирует Цуга «Эхо Москвы».

Напомним, Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудят территориальные споры вокруг Курильских островов на экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября.