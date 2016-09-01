Политика
Источник: Зарубежные СМИ
07:39, 01 Сентября 2016 Версия для печати

После импичмента Русеф в Бразилии начались беспорядки

Экс-президент Бразилии Дилма Русеф процитировала Владимира Маяковского после импичмента.

Как сообщает бразильский новостной портал G1, после голосования об импичменте бывший бразильский лидер Дилма Русеф произнесла речь, которая завершилась строками из стихотворения поэта Владимира Маяковского «Ну, что ж!».

Сенат Бразилии одобрил импичмент Руссеф: за отставку главы государства проголосовал 61 сенатор. При этом было проведено отдельное дополнительное голосование, по итогам которого сенат разрешил Русеф занимать государственные посты.

По окончании заседания сената экс-президент обратилась к своим сторонникам. В своей речи Русеф заявила, что не собирается уходить из политики и намерена держать курс «на Бразилию, в которой правит народ».

Свою речь она закончила цитатой из Маяковского: «Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории», сообщает бразильский новостной портал G1.

После объявления итогов голосования в крупнейшем бразильском городе Сан-Паулу начались массовые беспорядки, которые устроили ее сторонники. Полицейским пришлось применить против протестующих слезоточивый газ.

Сообщается, что до конца 2018 года исполнять обязанности президента Бразилии будет Мишел Темер. Он будет управлять страной до новых выборов.

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