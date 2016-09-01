Непризнание Крыма Лавров объяснил попыткой США сдержать РФ

Глава МИД Сергей Лавров объяснил, почему Запад не признает Крым Россией, на выступлении перед студентами 1 сентября.

Во время выступления перед студентами МГИМО министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад отказывается признавать Крым Россией потому что пытается сдержать «чрезмерную» самостоятельность РФ.

«Есть политическое желание использовать эту ситуацию (присоединение Крыма — прим. Sobesednik.ru) в той линии, которая проводилась под предводительством США давно, задолго до Украины, — линии на сдерживание Российской Федерации. Поскольку Россия стала обретать чрезмерную, с точки зрения наших западных коллег, самостоятельность», — цитирует Лаврова RNS.

Лавров в своей речи привел аналогичные случаи с другими странами: по его словам, так развивалась ситуация с Косово и государствами, образовавшимися после распада СССР.