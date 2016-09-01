Министр экономики Японии займется связями с Россией

В Японии создадут новый министерский пост по экономическим отношениям с Россией.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 2 сентября в рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке, состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Предполагается, что в ходе встречи будет решен вопрос о визите Путина в Японию, намеченном на декабрь этого года.

Как передает японский телеканал NHK, премьер-министр страны Синдзо Абэ намерен создать в правительстве новый министерский пост «по экономическим взаимоотношениям с Россией». Абэ собирается предложить данную должность действующему министру экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Отмечается, что такой шаг направлен на развитие российско-японских экономических отношений в преддверии предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ в рамках второго Восточного экономического форума.

«Также в ходе предстоящего визита премьер-министр Абэ предложит проводить встречи на высшем уровне во Владивостоке на ежегодной основе», – отмечает NHK.

Между тем генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что в ходе встречи двух глав государств будет обсуждаться широкий спектр двухсторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, территориальный спор и вопрос возможного визита российского президента в Японию.