Политика
Источник: РИА «Новости»
07:25, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Китай и Украина построят спроектированный в СССР самолет

Украинская компания «Антонов» заключила соглашение с Китаем о совместном производстве самолетов Ан-225 «Мрия».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, соглашение между украинской компанией «Антонов» и китайской Aerospace Industry Corporation of China (AICC) было заключено еще в минувший вторник, 30 августа.

Предполагается, что вначале Украина построит модернизированный Ан-225 в Китае, а после стороны начнут совместное производство.

На данный момент в мире существует лишь один самолет Ан-225 «Мрия». Он был построен и спроектирован во времена СССР и является самым большим транспортным самолетом.

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