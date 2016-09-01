Китай и Украина построят спроектированный в СССР самолет

Украинская компания «Антонов» заключила соглашение с Китаем о совместном производстве самолетов Ан-225 «Мрия».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, соглашение между украинской компанией «Антонов» и китайской Aerospace Industry Corporation of China (AICC) было заключено еще в минувший вторник, 30 августа.

Предполагается, что вначале Украина построит модернизированный Ан-225 в Китае, а после стороны начнут совместное производство.

На данный момент в мире существует лишь один самолет Ан-225 «Мрия». Он был построен и спроектирован во времена СССР и является самым большим транспортным самолетом.