Политика
Источник: ТАСС
11:05, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Ким Чен Ын надеется на создание "великой ракетной державы"

Председатель Трудовой партии КНДР сфотографировался с участвовавшими в разработке баллистической ракеты «Пуккыксон» учеными.

Глава государства Ким Чен Ын поздравил разработчиков и в знак признательности сфотографировался с ними, пишет ТАСС со ссылкой на корейское агентство ЦТАК. Он также заявил, что надеется на превращение КНДР в сильную «военную и ракетную державу». Перед учеными, по его мнению, и стоит миссия по достижению этой цели.

По данным ЦТАК, глава Госсовета лично посетил больше 10 раз испытательный полигон и обсудил со специалистами задачи по созданию в стране подводной лодки и баллистической ракеты корейского образца. 24 августа, после личного наблюдения за запуском ракеты на восточном побережье Кореи, Ким Чен Ын отметил, что «это испытание подтвердило, что страна вошла в ряды передовых военных держав, обладающих наступательными ядерными вооружениями».

Теперь, по словам председателя Трудовой партии КНДР, США и их союзникам необходимо избегать действий, которые бы нарушали целостность Кореи, чтобы не навлечь на себя смертельную опасность.

28 августа Пхеньян проигнорировал заявление Совета Безопасности ООН с осуждением запуска баллистической ракеты. «КНДР категорически отвергает это заявление», – заявил тогда представитель Министерства иностранных дел страны.

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