Киев готов "заплатить высокую цену" за обмен пленными с ДНР и ЛНР

В Службе безопасности Украины подтвердили, что украинские силовики договорились об обмене более 400 пленных с ДНР и ЛНР.

Ранее Sobesednik.ru писал, что глава ЛНР Игорь Плотницкий был готов обменять всех военнопленных в том случае, если Киев покажет, что готов, и начнет совершать сам какие-то действия в этом направлении.

Как стало известно РИА «Новости», Украина готова обменяться пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.

«Более 400 человек, судьба их известна... к их числу относятся люди, в отношении которых приняты и вступили в законную силу приговоры, есть те, кто находится под следствием», – отметил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Заявление прозвучало на брифинге в Харькове в четверг, 1 сентября. Он подчеркнул, что Киев готов «заплатить высокую цену» за обмен пленными.

Кроме этого, он подтвердил, что в плену у украинской стороны – в 10 раз больше ополченцев, чем сторонников киевской власти в ДНР и ЛНР, сообщил ТАСС.

Сообщается также, что по итогам минских переговоров контактной группы было определено местонахождение около 45 пленных в Донбассе. Ранее в столице было известно место пребывания 12 военнопленных.