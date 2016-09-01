Инициатором телефонного разговора Керри и Лаврова были США

Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри провели телефонный разговор 1 сентября о проблемах в Сирии.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте МИДа, телефонный разговор Керри и Лаврова состоялся по инициативе американской стороны. Центральной темой разговора стала ситуация в Сирии.

Как подчеркивается на сайте ведомства, глава МИД РФ призвал как можно скорее отделить связанную с США оппозицию от боевиков, которые «прикрываются» ее именем и «продолжают активные наступательные действия и зверства на захваченных территориях».