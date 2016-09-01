Эксперт о встрече Путина с итонцами: Британцам приказано изучать Россию

Сотрудник РАН Елена Ананьева считает, что встреча Путина со студентами Итона – хороший знак в отношениях РФ и Британии.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал читателям о том, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился в Кремле 11 студентами Итона – одного из самых престижных колледжей Великобритании. СМИ сообщают, что в ходе встречи глава РФ обсудил со студентами мировые проблемы, а в конце даже согласился на забавное совместное фото. Встреча британских студентов с Путиным стала настоящим сюрпризом даже для их преподавателей, которые ничего не знали о готовящейся поездке молодых людей в Москву.

Ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала Sobesednik.ru о том, к каким событиям был приурочен визит итонских студентов в Кремль и как он отражает обстановку в отношениях двух государств.

Оказалось, что Владимир Путин уже встречался со студентами колледжа в рамках празднования 75-летия Северных конвоев, которое прошло в Архангельске.

«Дело в том, что когда новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позвонила Путину, телефонный разговор с президентом России состоялся по инициативе нового премьер-министра Великобритании. В том числе речь шла и о праздновании 75-летия Северных конвоев в Архангельске. Студенты Итона были и в Архангельске, так что это не отдельное мероприятие. В этих же торжествах приняла участие принцесса Анна, и британская делегация была очень представительной – порядка 100 человек. Сначала президент России встретился со студентами Итона, – престижного колледжа, из которого вышли 19 премьер-министров, в том числе Дэвид Кэмерон – а затем они отправились на торжества по случаю 75-летия Северных конвоев», – рассказала Ананьева.

По ее словам, состоявшаяся в Кремле встреча подтверждает то, что «российско-британские отношения переживают попытку к улучшению», чему нельзя не порадоваться.

Также эксперт объяснила, почему сегодня налаживание контактов с Россией актуально прежде всего для самой Великобритании.

«Дело в том, что исследования России в Британии в 90-х годах были свернуты. И, например, последний сотрудник, который знал русский язык, некоторое время назад уволился из Министерства обороны Великобритании. Никто не знает русский язык. И в стратегии национальной безопасности Великобритании (осенью 2015 года она вышла) было даже записано: "Изучать Россию". Это касалось страноведения и знания языков. Дело в том, что в стратегии национальной безопасности было записано: "Изучать китайский, арабский языки и изучать Россию", то есть даже в отношении России вопрос ставился шире», – заявила собеседник издания.

В заключение Ананьева отметила, что в условиях современной напряженности в отношениях двум странам необходимо получать объективную информацию друг о друге: «[Ситуация] идет в русле того, что нужно обладать объективными знаниями друг о друге, а не изучать друг друга по вторичным источникам», – считает сотрудник РАН.