Политика
Источник: NHK
09:59, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Экономические связи с РФ в Японии продвинет новое ведомство

В Японии решили создать министерство, которое будет заниматься продвижением экономических связей с Россией.

Как сообщает агентство NHK, премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложит стать главой нового министерства действующему министру экономики страны Хиросигэ Сэко. Решение о создании нового ведомства было принято накануне встречи Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума 2 сентября.

Напомним, во время встречи Путин и Абэ обсудят вопросы экономического сотрудничества, территориальный спор вокруг Курильских островов и возможный визит Путина в Японию.

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Карпухина Мария

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