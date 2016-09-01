Экономические связи с РФ в Японии продвинет новое ведомство

В Японии решили создать министерство, которое будет заниматься продвижением экономических связей с Россией.

Как сообщает агентство NHK, премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложит стать главой нового министерства действующему министру экономики страны Хиросигэ Сэко. Решение о создании нового ведомства было принято накануне встречи Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума 2 сентября.

Напомним, во время встречи Путин и Абэ обсудят вопросы экономического сотрудничества, территориальный спор вокруг Курильских островов и возможный визит Путина в Японию.