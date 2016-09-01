Белоусов не согласился с предложением Минфина повысить налоги

Помощник президента РФ Андрей Белоусов прокомментировал слухи о повышении налогов.

Как сообщает РИА «Новости», на вопрос журналистов о том, надо ли в России повышать налоги, помощник президента РФ Андрей Белоусов ответил, что налоги нужно снижать.

«Я считаю, что налоги всегда надо только снижать», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Министерство финансов РФ в 2017-2019 годах намерено повысить ключевые налоги (на прибыль, имущество организаций, НДС, НДФЛ и страховой взнос), чтобы собрать в бюджет 2,5 триллиона рублей.