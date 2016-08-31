"Зенит Арена" может стать причиной отставки Полтавченко

В Кремле обсуждают вопрос об отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Об этом РБК рассказали три источника, близких к Кремлю: депутат Госдумы, сенатор и человек, близкий к руководству ФСБ.

Ожидается, что Полтавченко, руководивший Северной столицей с 2011 года, скорее всего, уйдет с занимаемого поста уже после выборов Госдумы. Источники СМИ объясняют это тем, что действующий губернатор ведет список «Единой России» по Санкт-Петербургу на думских выборах и не может покинуть город до окончания кампании.

Вероятно, после увольнения Полтавченко уйдет на более высокую должность, сообщил источник, близкий к руководству кремлевской администрации.

В пресс-службе главы Петербурга информацию о его отставке пока не подтвердили. Вице-губернатор города Игорь Албин также отказался комментировать информацию о скорой отставке Полтавченко. «Георгий Сергеевич — один из лучших губернаторов Российской Федерации. Русский православный человек и большой патриот», — сказал вице-губернатор.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с РБК заявил, что в Кремле не комментируют слухи.

Как пишет издание, смена городских властей давно назрела, и Санкт-Петербургу нужны руководители, которые будут активнее заниматься хозяйственными вопросами. Кроме того, по словам собеседников издания, руководство страны считает, что Полтавченко давно нужно подыскать новую работу.

Проблемы нынешней команды властей при решении хозяйственных вопросов наиболее ярко проявились при строительстве стадиона «Зенит Арена», утверждает человек, близкий к руководству администрации президента. Генподрядчик обвинял именно Смольный в срыве сроков возведения объекта.