Врачи НИИ им. Бурденко давно начали лечить Каримова

Врачи нейрохирургического центра имени Бурденко занялись здоровьем Ислама Каримова, госпитализированного с инсультом.

Ранее Sobesednik.ru писал со ссылкой на вице-премьера РФ Ольгу Городец о том, что Россия готова принять участие в лечении главы Узбекистана Ислама Каримова, так как существует соглашение с Узбекистаном, согласно которому Россия может предложить свою помощь. Однако официального обращения долгое время не было.

Научный руководитель научно-исследовательского института нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Александр Коновалов рассказал РБК, что врачи НИИ на данный момент находятся в Узбекистане и лечат президента страны.

«Они там давно, уже с первого момента находятся – наши врачи», – рассказал Коновалов. Он также добавил, что контролирует процесс заведующий нейротравмотологическим отделением, директор института Александр Потапов.

Напомним, что 29 августа поступала информация о смерти Ислама Каримова, однако позже слухи были опровергнуты, а младшая дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева подтвердила, что он находится в больнице в тяжелом состоянии.