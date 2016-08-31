Политика
Источник: "Интерфакс"
16:43, 31 Августа 2016 Версия для печати

Россия призвала турков избегать ударов по курдам в Сирии

Россия призвала Турцию быть избирательнее и не наносить удары по позициям оппозиционных сил и курдов в Сирии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российские ВВС уничтожили «пресс-секретаря» «Исламского государства» [ИГ, ИГИЛ – деятельность этой террористической группировки запрещена на территории РФ решением суда – прим. Sobesednik.ru] Аль-Андани в Сирии.

Как сообщил «Интерфакс», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к туркам с просьбой избирательнее подходить к выбору целей в ходе проведения военной операции в Сирии: «Призываем турецких партнеров избирательно подходить к выбору целей в ходе проведения антитеррористической операции и избегать нанесения ударов по местам дислокации оппозиционных и этнических групп, включая сирийских курдов, также ведущих борьбу с ИГИЛ».

Захарова подчеркнула, что основной задачей сейчас является борьба с террористами в Сирии единым фронтом, на что должны ориентироваться все заинтересованные в разрешении конфликта в Сирии стороны.

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