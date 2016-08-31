Политика
Источник: РИА "Новости"
08:36, 31 Августа 2016 Версия для печати

Путин обсудит с Абэ свой визит в Японию на экономическом форуме

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует согласовать с президентом РФ Владимиром Путиным программу его визита Японию.

Как передает РИА «Новости», с данным заявлением японский премьер выступил в ходе встречи с политиком Мунэо Судзуки в среду, 31 августа.

Поездка российского лидера в «страну восходящего солнца» намечалась на осень 2014 года в качестве ответа на визит Абэ, который посетил Россию в апреле 2013 года.

Однако из-а осложнения международной обстановки в связи с конфликтом на Украине визит Путина так и не состоялся. Теперь визит главы РФ в Японию планируется на декабрь этого года, однако официального подтверждения данная информация пока не получила.

«Я намерен детально согласовать программу визита Путина в Японию», — цитирует слова японского премьер-министра агентство Киодо.

В скором времени Абэ прилетит в Россию, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В рамках форума пройдёт его встреча с Владимиром Путиным.

Накануне этого визита японский премьер встретился с Мунэо Судзуки. В японии он считается одним из самых авторитетных и влиятельных политиков в сфере российско-японских отношений.

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