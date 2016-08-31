Порошенко посоветовали поговорить с Путиным тет-а-тет

Первый президент Украины посоветовал Петру Порошенко без посредников провести переговоры с Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Петр Порошенко выбрал Игоря Райкина своей новой «правой рукой».

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал действующему главе государства Петру Порошенко без посредников провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом Кравчук заявил в своем интервью «5 каналу», запись которого опубликована на видеохостинге YouTube.

«Трудно сразу сесть за стол Путину и Порошенко, давайте создадим рабочую группу и возьмем 10 вопросов для рассмотрения, и начнем друг за другом рассматривать. Когда говорят люди, пушки молчат», – заявил Кравчук.

При этом президент уверен, что Минские соглашения не смогут решить конфликт на Донбассе и лидерам двух стран нужно договориться тет-а-тет.