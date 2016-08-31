Политика
Источник: «Собеседник» №32-2016
10:05, 31 Августа 2016 Версия для печати

Олег Ролдугин: Тоже мне, открыли Турцию!

В Турцию окончательно разрешено летать российским чартерам
В Турцию окончательно разрешено летать российским чартерам
Фото: Global Look Press

Обозреватель Sobesednik.ru Олег Ролдугин – о возобновлении чартерных авиарейсов из России в Турцию.

Новость, казалось бы, приятная: наши власти вновь разрешили чартерные перелеты в Турцию. На фоне всеобщего роста цен снижение стоимости путевок хоть куда-то, пусть даже в приграничную с воюющей Сирией страну, выглядит хоть небольшим, но все-таки утешением. Однако всеобщего ликования что-то не наблюдается. Во всяком случае, в России.

Первая, еще июньская, новость о том, что наши власти собираются вновь открыть Турцию для туристов, поступила на следующий день после нападения тамошних боевиков на аэропорт в Стамбуле. Взрывы, стрельба – погибли 45 человек. Хороший курорт – надо брать.

Сообщение о том, что в Турцию окончательно разрешено летать российским чартерам, совпало с боевыми сводками о ракетном обстреле аэропорта в Диярбакыре. Другого, более удобного времени для радостного известия у наших чиновников не нашлось. Отдых в Турции и раньше носил славу горящего, но не буквально же!

Олег Ролдугин
Олег Ролдугин
Фото: архив редакции

Да, воздушную гавань Антальи никто пока не подрывал. Но кто даст гарантии, что этого не случится уже в ближайшие дни, что запрещенное в России ИГИЛ не приурочит там теракт к прилету первого чартера из Москвы, чтобы убить тем самым сразу двух зайцев – русского и турецкого. Правильно, никто. Соответственно никто, случись что, и ответственность не будет нести.

Впрочем, и закрывали Турцию для россиян, и открывают сейчас отнюдь не из-за проблем с безопасностью. Тут важен политический момент, а не жизни простых обывателей, которым почему-то до сих пор не отдыхается в Крыму: если станут жертвами т­еракта, сами же и будут виноваты во всем. Правильно?

Но это опять-таки в возможной перспективе. Пока чартеры лишь разрешили, но не запустили. Может, и не запустят. А то коварный Эрдоган на радостях ввел в Сирию турецкие войска, так что, не ровен час, из друга Путина он может снова стать другом ИГИЛ. И отпуска в Анталье опять сгорят.

читайте также:Документальные свидетельства поездки в виде откровенных фото в купальнике на берегу моря Лизавета все дни постила в своем инстаграме
Дочь Пескова оттянулась в Турции
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета стала объектом внимания турецких медиа, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:«Военное сотрудничество между Россией и Турцией какое-то определенное есть...»
Россия встревожена непредсказуемостью Турции?
Были или нет переговоры главы Генштаба РФ с турецким коллегой и что там могли обсуждать, узнал у экспертов Sobesednik.ru »

Также по теме
Турция
Ролдугин Олег

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Жить в стране-открытии Евро-2016 Исландии: сколько это стоит?
11:36, 31 Августа 2016
Sobesednik.ru изучает жизнь в стране прогремевших на всю футбольную Европу викингов
»
Сын Богдана Ступки рассказал о последних днях его жизни
11:07, 31 Августа 2016
Остап Ступка поделился с Sobesednik.ru воспоминаниями об уходе из жизни своего знаменитого отца
»
Олег Ролдугин: Тоже мне, открыли Турцию!
10:05, 31 Августа 2016
Обозреватель Sobesednik.ru Олег Ролдугин – о возобновлении чартерных авиарейсов из России в Турцию
»