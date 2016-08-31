Олег Ролдугин: Тоже мне, открыли Турцию!

Обозреватель Sobesednik.ru Олег Ролдугин – о возобновлении чартерных авиарейсов из России в Турцию.

Новость, казалось бы, приятная: наши власти вновь разрешили чартерные перелеты в Турцию. На фоне всеобщего роста цен снижение стоимости путевок хоть куда-то, пусть даже в приграничную с воюющей Сирией страну, выглядит хоть небольшим, но все-таки утешением. Однако всеобщего ликования что-то не наблюдается. Во всяком случае, в России.

Первая, еще июньская, новость о том, что наши власти собираются вновь открыть Турцию для туристов, поступила на следующий день после нападения тамошних боевиков на аэропорт в Стамбуле. Взрывы, стрельба – погибли 45 человек. Хороший курорт – надо брать.

Сообщение о том, что в Турцию окончательно разрешено летать российским чартерам, совпало с боевыми сводками о ракетном обстреле аэропорта в Диярбакыре. Другого, более удобного времени для радостного известия у наших чиновников не нашлось. Отдых в Турции и раньше носил славу горящего, но не буквально же!

Олег Ролдугин Фото: архив редакции

Да, воздушную гавань Антальи никто пока не подрывал. Но кто даст гарантии, что этого не случится уже в ближайшие дни, что запрещенное в России ИГИЛ не приурочит там теракт к прилету первого чартера из Москвы, чтобы убить тем самым сразу двух зайцев – русского и турецкого. Правильно, никто. Соответственно никто, случись что, и ответственность не будет нести.

Впрочем, и закрывали Турцию для россиян, и открывают сейчас отнюдь не из-за проблем с безопасностью. Тут важен политический момент, а не жизни простых обывателей, которым почему-то до сих пор не отдыхается в Крыму: если станут жертвами т­еракта, сами же и будут виноваты во всем. Правильно?

Но это опять-таки в возможной перспективе. Пока чартеры лишь разрешили, но не запустили. Может, и не запустят. А то коварный Эрдоган на радостях ввел в Сирию турецкие войска, так что, не ровен час, из друга Путина он может снова стать другом ИГИЛ. И отпуска в Анталье опять сгорят.