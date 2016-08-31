Глава МИД ФРГ рассказал о "ключе" РФ для возвращения в G8

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил за возвращение России в состав G8.

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал возвращение России в состав G8, отметив при этом, что ключ к этому лежит в Москве. В своем интервью RedaktionsNetzwerks Deutschland Штайнмайер заявил, что конфликты в Сирии и на Украине продемонстрировали заинтересованность стран «большой семерки» в тесном экономическом сотрудничестве ведущих экономик мира с Россией.

«Если на востоке Украины и в переговорах по прекращению огня в Сирии будет достигнут существенный прогресс, страны "семерки" смогут обсудить этот вопрос с Москвой. Ключ к возвращению в "восьмерку" лежит в Москве», – заявил Штайнмайер.

В мае этого года лидеры G7, куда входят Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, США и Канада, выступили за продление санкций в отношении России. Власти РФ заявили, что эта новость не стала сюрпризом и отметили, что такие меры не принесут пользы глобальной экономике.