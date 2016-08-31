Евгений Гонтмахер: Возвращение РФ в G8 – вопрос потери лица

Экономист Евгений Гонтмахер рассказал, что для возвращения России в «Большую восьмерку» придется искать компромисс.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал читателям о том, что глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал условия, при соблюдении которых Россия может быть вновь принята в состав «Большой восьмерки». По словам дипломата, для этого необходимо достичь прогресса по вопросам конфликтов в Сирии и Украине. Штайнмайер отметил, что страны «Большой семерки» заинтересованы в тесном экономическом сотрудничестве с Россией.

Российский экономист, заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер в интервью Sobesednik.ru объяснил, что препятствует возвращению РФ в состав G8 и насколько самой России сегодня нужно членство в данной организации.

По мнению эксперта, прогресса, который хотят видеть в «семерке» касательно сирийского и украинского вопроса, пока не намечается.

«Штайнмайер сказал, что было бы хорошо, чтобы Россия вернулась в "восьмерку" при условии прогресса в сирийском и украинском вопросе. Если бы он сказал, что без всяких условий давайте обратно принимать, был бы отдельный разговор. Ничего не поменялось, позиция Германии давно такая. И не только Германии – это позиция и Соединенных Штатов, кстати, и Европы. Конечно, Россию не навсегда исключили из "восьмерки", это понятно. Но, действительно, условия довольно принципиальные: это выполнение минских соглашений и, видимо, какая-то договоренность о том, как ведется борьба против вот этого ИГИЛ ["Исламское государство", ИГ, ИГИЛ – деятельность этой террористической группировки запрещена на территории РФ решением суда – прим. Sobesednik.ru], то есть совместно с Соединенными Штатами, с коалицией. Но эти условия принципиальные, здесь прогресса, по крайней мере, по украинскому вопросу, пока никакого нет», – заявил Гонтмахер.

Экономист отметил, что другие участники G7, помимо Германии, также поддерживают возвращение России в состав группы.

«Да, это общая позиция, она неоднократно заявлялась каждым из участников "Большой семерки", в том числе Соединенными Штатами. Поэтому здесь ничего такого нового господин Штайнмайер не сказал», – полагает эксперт.

Что касается позиции самой России, то, по мнению Гонтмахера, в Кремле, с одной стороны, хотят вновь стать частью «Большой восьмерки», однако при этом ведут себя так, будто России и без данной организации прекрасно живется.

«Я думаю, что хочет, конечно. Официально наши власти делают позу "мне ничего не надо, и так проживем" – позиция обиженных, но гордых людей: типа что "семерка" уже не имеет никакого значения, сейчас "двадцатка" более влиятельная. Но, конечно, хочет. Безусловно, если бы Запад сейчас предложил России войти [в состав "большой восьмерки"], скажем, без всяких предварительных условий – мол, ребят, снова возвращайтесь, – Россия бы вернулась. Но вот эти условия, о которых мы с вами говорили, очень трудновыполнимы. Пока прогресса нет. По Сирии, видите, идут очень длинные переговоры, в том числе с американцами; трудно сказать, чем они закончатся. А по Украине, по-моему, пока тупик. Просто тупик», – констатировал эксперт.

Очевидно, что Россия сейчас не готова идти на подобные кардинальные уступки, но и члены «семерки» не готовы поступиться своими принципами. Гонтмахер видит в сложившейся ситуации лишь один выход – искать компромисс.

«Какой-то компромисс, я надеюсь, все-таки будет найден по этим двум вопросам – и по украинскому, и по сирийскому. Какой – трудно сказать. Потому что, если говорить про Сирию, там, мне кажется, немножко проще, потому что судьба Башара Асада мало кого волнует и у нас, и в Европе. Там в этом смысле легче договориться, там больше проблем с этим "Исламским государством", с террористами. А по Украине все намного сложнее, потому что там все-таки есть Украина как государство, есть президент Порошенко. Там добиться какого-то компромисса без участия Украины, я думаю, вряд ли возможно, там есть еще один игрок просто. Но рано или поздно какой-то компромисс, я думаю, будет найден. Вопрос, мне кажется, во времени. Именно потому, что и "семерка" хочет возвращения России, и у нас, мне кажется, тоже хотят. Здесь вопрос потери лица: никто не хочет терять лицо, никто не хочет показывать, что он уступил, а остальные не уступили. Длинный поиск компромисса – вот что, видимо, нам предстоит», – предсказал наш собеседник.