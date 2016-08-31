Дочь Каримова заявила, что народная "сила добра" исцелит отца

Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова поздравила сограждан в своем Instagram с Днем независимости.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что журналист заподозрил семью президента Узбекистана в сокрытии факта его смерти.

В канун Дня независимости дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола поздравила в своем Instagram жителей республики. В поздравлении Лола Каримова-Тилляева отметила трудолюбие и добросердечность сограждан, а также пожелала им процветания и благополучия.

«Пусть на нашей благодатной земле всегда царят мир и спокойствие, толерантность и взаимоуважение между представителями разных наций и вероисповеданий, которыми испокон веков славилась наша Родина», – написала она.

Каримова-Тилляева также пожелала скорейшего выздоровления Исламу Каримову, о тяжелом состоянии которого накануне сообщали СМИ. В сообщении она поблагодарила своих соотечественников за поддержку. По словам дочери президента Узбекистана, «огромная сила добра» жителей республики помогает в его исцелении.