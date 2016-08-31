ЦИК ради справедливости утаил размеры счетов кандидатов в ГД

ЦИК не стал обнародовать данные о счетах кандидатов в Госдуму, чтобы не травмировать граждан.

ЦИК не стал обнародовать данные о счетах кандидатов в Госдуму, чтобы не травмировать граждан.ЦИК намеренно не стал придавать гласности информацию о расхождениях в счетах кандидатов после проверки ЦБ.

Центризбирком (ЦИК) не стал публиковать информацию о несоответствии заявленных в декларации средств кандидатов в депутаты данным проверки Центробанка (ЦБ).

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в ЦИКе это объяснили большим количеством ошибок, допущенных кредитными организациями, так как ЦИК запрашивал сведения о счетах нескольких тысяч кандидатов у 800 организаций.

«Мы решили не травмировать людей таким количеством недостоверных данных», – рассказал источник. При этом в ЦБ заявили, что нареканий со стороны ЦИКа о качестве предоставленной информации не было.

До этого перед выборами в Госдуму ЦИК обнародовал информацию о недостоверных сведениях в депутатских декларациях и о размере банковских счетов кандидатов. В этот раз информация о размере вкладов обнародована не была.

«Получается некоторое неравенство. Кто-то все свои счета, включая нулевые, засветил, а кто-то ничего не указал и не понес санкций», – пояснил источник в избирательной системе.

Отметим, что за ошибки в декларации кандидатов не снимают с выборов, однако избиратели получают возможность узнать, что могли утаить политики.